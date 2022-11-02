Россияне говорят о наследнике Путина, однако не готовы к смене власти, - Reuters

После изменений в конституцию России в 2020 году некоторые ожидали того, что Путин будет править до 2036 года, однако вторжение страны в Украину изменило это восприятие.

"Он был ослаблен этой действительно катастрофической ошибкой. Мы видим, что российские военные на поле боя унижены Украиной", – сказал западный чиновник.

Чиновник отметил, что война укрепила украинскую государственность и побуждала к дальнейшему расширению НАТО, ослабив таким образом режим Путина.

"Люди видят, что он совершил большую ошибку. У них не было плана Б - они думали, что это будет очень легко. Это должно означать, что люди больше говорят о преемственности, они больше говорят о том, что будет дальше, они представляют себе жизнь после. Но я не предполагаю, что это (смена власти, - ред.) произойдет в ближайшее время", - добавил чиновник.

В то же время чиновник заметил, что середина 2020-х годов выглядит "более интересно". Уже в 2024 году ожидаются следующие президентские выборы, а Путин, тем временем, до сих пор не подтвердил своего намерения баллотироваться.