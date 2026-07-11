Росіяни готуються тікати від мобілізації за кордон: терміново купують нерухомість

Росіяни різко збільшили купівлю закордонної нерухомості після чуток про мобілізацію та ескалацію війни. У 2026 році, після кількарічної паузи, росіяни знову почали цікавитися купівлею нерухомості за кордоном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статистику російського видання "Комерсант".
У першій половині року попит на іноземне житло зріс на 20% порівняно з другим півріччям 2025 року. Якщо врахувати запити з-за кордону (у тому числі звернення через VPN), зростання склало 25% порівняно з попереднім півріччям і 20% у річному вимірі.
"Напружена геополітична ситуація змушує частину покупців активніше шукати запасний аеродром", - сказав виданню один з аналітиків ринку нерухомості РФ.
Надії суспільства на укладення миру за допомогою Дональда Трампа не виправдалися, українські безпілотники атакують російські міста, а крім того, дедалі частіше почали з’являтися чутки про можливу мобілізацію, зазначають опозиційні Кремлю Телеграм-канали РФ.
Наприклад, The Moscow Times пише, що за даними "турбопатріотів" РФ, Кремль може піти на мобілізацію в жовтні, після виборів до Думи. Міноборони нібито вже готує полігони, щоб прийняти новобранців, а відповідальним за поповнення армії вже дано команду готуватися.
В Санкт-Петербурзі вже вимкнули мобільний інтернет і тепер там працюють тільки сайти із "білого списку". Це сигналізує, що Кремль заздалегідь відрізає можливість оперативного інформування росіян один одного про мобілізаційні заходи у випадку їхнього початку.
Отже, через все це зростає кількість угод з об’єктами за кордоном, які громадяни РФ купують саме для власного проживання. Наприклад, попит на нерухомість у Грузії подвоївся, а в Греції та на Кіпрі - зріс на 46 % та 63 % у річному вимірі. Лідерами за кількістю запитів у січні-червні серед росіян були Туреччина, ОАЕ та Таїланд.
Раніше повідомлялось, що диктатор Путін створює інформаційні умови для відновлення обмеженого, почергового призову резервістів. Таким чином РФ намагається компенсувати втрати на війні проти України.
Тим часом за рік кількість охочих воювати у РФ проти України впало на 20%. В першому кварталі 2026 року одноразові бонуси за призов після підписання контракту з Міноборони отримали лише 71 200 осіб.