Россияне готовятся бежать от мобилизации за границу: срочно покупают недвижимость

Россияне резко увеличили покупку зарубежной недвижимости после слухов о мобилизации и эскалации войны. В 2026 году, после многолетней паузы, россияне снова начали интересоваться покупкой недвижимости за границей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статистику российского издания "Коммерсант".
В первой половине года спрос на иностранное жилье вырос на 20% по сравнению со вторым полугодием 2025 года. Если учесть запросы из-за границы (в том числе обращение через VPN), рост составил 25% по сравнению с предыдущим полугодием и 20% в годовом исчислении.
"Напряженная геополитическая ситуация заставляет часть покупателей активнее искать запасной аэродром", – сказал изданию один из аналитиков рынка недвижимости РФ.
Надежды общества на заключение мира с помощью Дональда Трампа не оправдались, украинские беспилотники атакуют российские города, а кроме того все чаще стали появляться слухи о возможной мобилизации, отмечают оппозиционные Кремлю Телеграмм-каналы РФ.
К примеру, The Moscow Times пишет, что по данным "турбо-патриотов" РФ, Кремль может пойти на мобилизацию в октябре, после выборов в Думу. Минобороны якобы готовит полигоны, чтобы принять новобранцев, а ответственным за пополнение армии уже дано команду готовиться.
В Санкт-Петербурге уже отключили мобильный интернет, и теперь там работают только сайты из "белого списка". Это сигнализирует, что Кремль заранее отрезает возможность оперативного информирования россиян друг друга о мобилизационных мерах в случае их начала.
Следовательно, из-за этого растет количество сделок с объектами за рубежом, которые граждане РФ покупают именно для собственного проживания. Например, спрос на недвижимость в Грузии удвоился, а в Греции и Кипре - вырос на 46% и 63% в годовом измерении. Лидерами по количеству запросов в январе-июне среди россиян были Турция, ОАЭ и Таиланд.
Ранее сообщалось, что диктатор Путин создает информационные условия для возобновления ограниченного, очередного призыва резервистов. Таким образом, РФ пытается компенсировать потери на войне против Украины.
Между тем, за год количество желающих воевать в РФ против Украины упало на 20%. В первом квартале 2026 года одноразовые бонусы за призыв после подписания контракта с Минобороны получили всего 71 200 человек.