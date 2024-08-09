Росіяни готуються до штурмів у районі агрегатного заводу у Вовчанську, - ЗСУ

Ситуація на півночі Харківської області

Російська армія почала новий наступ на півночі Харківської області у травні 2024 року. Росіянам вдалося зайняти декілька населених пунктів. ЗСУ зупинили наступ ворога у районі міста Вовчанськ. Повідомлялося, що на агрегатному заводі були заблоковані окупанти.

Нещодавно Сили оборони України заявили, що росіяни посилили обстріли у районі Вовчанська, зосереджують там сили і техніку. Це свідчить, що загарбники можуть готуватися до нових штурмів.

На думку президента Володимира Зеленського, росіянам вже не вдасться захопити Харків. Він вважає, що ворог змінив ціль і тепер його пріоритетом є місто Покровськ Донецької області.

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