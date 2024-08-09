UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни готуються до штурмів у районі агрегатного заводу у Вовчанську, - ЗСУ

Фото: у ЗСУ заявили, що росіяни готуються до штурмів у Вовчанську (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Вовчанська на півночі Харківської області російські окупанти готуються до штурмів у районі агрегатного заводу та багатоповерхової забудови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативно-тактичне угруповання "Харків" у Telegram.

Як зазначають Сили оборони, на Харківському напрямку за останню добу ситуація не змінилася. Окупанти продовжують атакувати позиції ЗСУ.

"У Вовчанську ворог здійснює підготовку до проведення штурмових дій в кварталі багатоповерхової забудови та у районі агрегатного заводу", - йдеться у повідомленні.

За інформацією українських військових, противник залучив додатковий особовий склад загону "Шторм" 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії, провів заходи логістичного забезпечення.

Крім того, у районі населеного пункту Глибоке ворог здійснював мінування місцевості.

"В підрозділах 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ, які задіяні на даному напрямку, відмічається низький морально-психічний стан", - додають військові.

скриншот deepstatemap.live

 

Ситуація на півночі Харківської області

Російська армія почала новий наступ на півночі Харківської області у травні 2024 року. Росіянам вдалося зайняти декілька населених пунктів. ЗСУ зупинили наступ ворога у районі міста Вовчанськ. Повідомлялося, що на агрегатному заводі були заблоковані окупанти.

Нещодавно Сили оборони України заявили, що росіяни посилили обстріли у районі Вовчанська, зосереджують там сили і техніку. Це свідчить, що загарбники можуть готуватися до нових штурмів.

На думку президента Володимира Зеленського, росіянам вже не вдасться захопити Харків. Він вважає, що ворог змінив ціль і тепер його пріоритетом є місто Покровськ Донецької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВовчанськХарківВійна в УкраїніВійна Росії проти України