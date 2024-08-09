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Россияне готовятся к штурмам в районе агрегатного завода в Волчанске, - ВСУ

Фото: в ВСУ заявили, что россияне готовятся к штурмам в Волчанске (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Волчанске на севере Харьковской области российские оккупанты готовятся к штурмам в районе агрегатного завода и многоэтажной застройки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативно-тактическую группировку "Харьков" в Telegram.

Как отмечают Силы обороны, на Харьковском направлении за последние сутки ситуация не изменилась. Оккупанты продолжают атаковать позиции ВСУ.

"В Волчанске враг осуществляет подготовку к проведению штурмовых действий в квартале многоэтажной застройки и в районе агрегатного завода", - говорится в сообщении.

По информации украинских военных, противник привлек дополнительный личный состав отряда "Шторм" 153 танкового полка 47 танковой дивизии, провел меры логистического обеспечения.

Кроме того, в районе населенного пункта Глубокое враг осуществлял минирование местности.

"В подразделениях 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, которые задействованы в данном направлении, отмечается низкое морально-психическое состояние", - добавляют военные.

скриншот deepstatemap.live

 

Ситуация на севере Харьковской области

Российская армия начала новое наступление на севере Харьковской области в мае 2024 года. Россиянам удалось занять несколько населенных пунктов. ВСУ остановили наступление врага в районе города Волчанск. Сообщалось, что на агрегатном заводе были заблокированы оккупанты.

Недавно Силы обороны Украины заявили, что россияне усилили обстрелы в районе Волчанска, сосредоточивают силы и технику. Это свидетельствует о том, что захватчики могут готовиться к новым штурмам.

По мнению президента Владимира Зеленского, россиянам уже не удастся захватить Харьков. Он считает, что враг изменил цель и теперь его приоритетом является город Покровск Донецкой области.

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