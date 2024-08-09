Россияне готовятся к штурмам в районе агрегатного завода в Волчанске, - ВСУ

Ситуация на севере Харьковской области

Российская армия начала новое наступление на севере Харьковской области в мае 2024 года. Россиянам удалось занять несколько населенных пунктов. ВСУ остановили наступление врага в районе города Волчанск. Сообщалось, что на агрегатном заводе были заблокированы оккупанты.

Недавно Силы обороны Украины заявили, что россияне усилили обстрелы в районе Волчанска, сосредоточивают силы и технику. Это свидетельствует о том, что захватчики могут готовиться к новым штурмам.

По мнению президента Владимира Зеленского, россиянам уже не удастся захватить Харьков. Он считает, что враг изменил цель и теперь его приоритетом является город Покровск Донецкой области.

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