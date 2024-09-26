Росіяни готуються посилити штурми на Запорізькому напрямку, - ЗСУ

"Є тенденція, що ситуація в Запорізькій області, саме на цій ділянці лінії розмежування буде загострюватись. За минулу добу вже було п’ять штурмів і, скажімо так, є тенденція до того, що вони збільшаться. За інформацією нашої розвідки, ворог збирає особовий склад штурмових груп у районі Приютного", - розповів Волошин.

За його словами, окупанти отримали з резервної бази зберігання автомобільного транспорту Південного округу РФ 25 легких автомобілів-багі. Це свідчить про те, що росіяни готуються до штурмових дій.

Речник також зазначив, що ситуація на південному напрямку не менш напружена, ніж на інших ділянках фронту. Наразі росіяни проводять розвідку боєм, застосовуючи штурмові групи по 5−10 осіб.

"Їхня тактика - якнайшвидше подолати відстань між траншеями, між передніми краями й закріпитися в наших траншеях", - додав Волошин.

Як розповів речник, у росіян немає снарядного голоду. Кількість використаних боєприпасів залишається сталою - до двох тисяч снарядів. За минулу добу було застосовано понад 350 FPV-дронів.

"Тому сказати, що в них є якийсь снарядний голод і нестача боєприпасів, чи в них економлять, я б так не сказав. Всі наявні види озброєння, які є на озброєнні російських підрозділів в цьому регіоні, вони застосовують. Включно з авіаційними бомбами та ракетами", - зазначив Волошин.