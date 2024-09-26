Россияне готовятся усилить штурмы на Запорожском направлении, - ВСУ

Российские войска готовятся к усилению штурмовых действий на Запорожском направлении. В частности, собирают личный состав и автомобильную технику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Владислава Волошина в эфире телемарафона.
"Есть тенденция, что ситуация в Запорожской области, именно на этом участке линии разграничения будет обостряться. За прошедшие сутки уже было пять штурмов и, скажем так, есть тенденция к тому, что они увеличатся. По информации нашей разведки, враг собирает личный состав штурмовых групп в районе Приютного", - рассказал Волошин.
По его словам, оккупанты получили из резервной базы хранения автомобильного транспорта Южного округа РФ 25 легких автомобилей-баги. Это свидетельствует о том, что россияне готовятся к штурмовым действиям.
Спикер также отметил, что ситуация на южном направлении не менее напряженная, чем на других участках фронта. В настоящее время россияне проводят разведку боем, применяя штурмовые группы по 5-10 человек.
"Их тактика - как можно быстрее преодолеть расстояние между траншеями, между передними краями и закрепиться в наших траншеях", - добавил Волошин.
Как рассказал спикер, у россиян нет снарядного голода. Количество использованных боеприпасов остается постоянным - до двух тысяч снарядов. За прошедшие сутки было применено более 350 FPV-дронов.
"Поэтому сказать, что у них есть какой-то снарядный голод и недостаток боеприпасов, или у них экономят, я бы так не сказал. Все имеющиеся виды вооружения, которые есть на вооружении российских подразделений в этом регионе, они применяют. Включая авиационные бомбы и ракеты" ", – отметил Волошин.
По данным Генштаба, за прошедшие сутки, 25 сентября, на линии боевого столкновения произошло 189 боев. Больше всего враг атаковал на Покровском и Кураховском направлениях.
По данным американского Института изучения войны (ISW), украинские защитники продолжали отвоевывать позиции у Волчанска в рамках контратакующих действий. Российские захватчики наступали под Кременной, Торецком, Покровском, и продвинулись в пределах и вокруг Угледара.
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