RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне готовятся усилить штурмы на Запорожском направлении, - ВСУ

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска готовятся к усилению штурмовых действий на Запорожском направлении. В частности, собирают личный состав и автомобильную технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Владислава Волошина в эфире телемарафона.

"Есть тенденция, что ситуация в Запорожской области, именно на этом участке линии разграничения будет обостряться. За прошедшие сутки уже было пять штурмов и, скажем так, есть тенденция к тому, что они увеличатся. По информации нашей разведки, враг собирает личный состав штурмовых групп в районе Приютного", - рассказал Волошин.

По его словам, оккупанты получили из резервной базы хранения автомобильного транспорта Южного округа РФ 25 легких автомобилей-баги. Это свидетельствует о том, что россияне готовятся к штурмовым действиям.

Спикер также отметил, что ситуация на южном направлении не менее напряженная, чем на других участках фронта. В настоящее время россияне проводят разведку боем, применяя штурмовые группы по 5-10 человек.

"Их тактика - как можно быстрее преодолеть расстояние между траншеями, между передними краями и закрепиться в наших траншеях", - добавил Волошин.

Как рассказал спикер, у россиян нет снарядного голода. Количество использованных боеприпасов остается постоянным - до двух тысяч снарядов. За прошедшие сутки было применено более 350 FPV-дронов.

"Поэтому сказать, что у них есть какой-то снарядный голод и недостаток боеприпасов, или у них экономят, я бы так не сказал. Все имеющиеся виды вооружения, которые есть на вооружении российских подразделений в этом регионе, они применяют. Включая авиационные бомбы и ракеты" ", – отметил Волошин.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, за прошедшие сутки, 25 сентября, на линии боевого столкновения произошло 189 боев. Больше всего враг атаковал на Покровском и Кураховском направлениях.

По данным американского Института изучения войны (ISW), украинские защитники продолжали отвоевывать позиции у Волчанска в рамках контратакующих действий. Российские захватчики наступали под Кременной, Торецком, Покровском, и продвинулись в пределах и вокруг Угледара.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныЗапорожская областьВойна в Украине