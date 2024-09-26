За минулу добу майже 190 боїв, Генштаб розповів про ситуацію на фронті

Протягом минулої доби, 25 вересня, на лінії бойового зіткнення відбулось 189 боїв. Найбільше ворог атакував на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, один удар по засобу ППО та два - по ракетних і артилерійських системах", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку відбулось три атаки в районах населених пунктів Вовчанська та Тихого.

На Куп'янському напрямку росіяни 10 разів атакували біля Петропавлівки, Синьківки, Колісниківки, Глушківки, Стельмахівки та у напрямку Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз й зосереджував основні зусилля у районах Греківки та Новолюбівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано вісім атак біля Григорівки, Часового Яру та Кліщіївки.

На Торецькому напрямку ворог атакував за підтримки авіації. Здійснив десять атак неподалік Торецька, Щербинівки та Неліпівки.

На Покровському напрямку зупинено 54 штурмових й наступальних дій у бік населених пунктів Новоторецька, Лисівки, Новогродівки, Гродівки, Костянтинівки та Селідового.

На Курахівському напрямку відбито 25 атак біля Цукуриного, Гірника, Максимільянівки та Георгіївки.

На Времівському напрямку росіяни здійснили сім атак неподалік Вугледару та Водяного.

На Оріхівському напрямку ворог п’ять разів намагалися просунутися на позиції українського війська поблизу Роботиного та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції двічі. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила більше 647 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1,4 тисячі терористів. Також було знищено 10 танків, 44 бойових броньованих машин, більше 70 артилерійських систем й не тільки.