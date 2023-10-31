Росіяни готуються до нової хвилі наступу на Авдіївку, - Барабаш

За його словами, ситуація навколо Авдіївки докорінно не змінилася.

"Як було гаряче на нашому напрямку, так і залишається. Чекаємо чергової, вже третьої, хвилі. Ворог робить певні перегрупування, підтягує техніку, особовий склад. Ми це чуємо та бачимо", - сказав він.

Барабаш зазначив, що місцеве населення, яке перебуває в окупацію, передає українській владі таку інформацію.

Наступ на Авдіївку

Нагадаємо, у жовтні окупанти активізували наступ на Авдіївку. Як зазначав Барабаш, цей наступ є наймасштабнішим з 2014 року.

Британська розвідка повідомляла, що окупанти кинули під Авдіївку до восьми бригад. Вони зазнали втрат, які, ймовірно, є найбільшими серед російських військ за 2023 рік.

До того ж, у ЗСУ зазначали, що росіяни втратили понад 6500 осіб з 10 жовтня через спробу наступу на Авдіївку.

Тим часом в Інституті вивчення війни повідомили, що окупанти в атаках під Авдіївкою використовують загони піхоти "Шторм-Z", які в середньому втрачають від 40 до 70% особового складу за кілька днів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.