Росіяни готуються до наступу ЗСУ на Запорізькому напрямку та переходу у контрнаступ, - Єрін

За його словами, ситуація на Запорізькому напрямку залишається стабільно складною. Наразі росіяни не вчиняють активних дій. Разом з тим, тривають постійні обстріли з боку ворога. Так, загарбники обстрілюють позиції українських військ та бʼють по цивільній інфраструктурі.

Єрін також розповів, що росіяни укріплюють свої оборонні рубежі та роблять мінні загородження на Запорізькому напрямку.

"Зараз відмічається збільшення обстрілів на Запорізькому напрямку. В цілому ворог готує свої оборонні укріплення, здійснює інженерні обладнання позицій, створює мінні загородження. Також останнім часом відмічається певне посилення підрозділів окупантів на Запорізькому напрямку в цілому, що може свідчить про те, що ворог готується відбивати нашу атаку, але з подальшим переходом у контрнаступ", - сказав він.

Нагадаємо, британська розвідка зазначала, що російське командування боїться наступу ЗСУ у Луганській та Запорізькій областях.

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