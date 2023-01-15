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Россияне готовятся к наступлению ВСУ на Запорожском направлении и переходу в контрнаступление, - Ерин

Фото: россияне готовятся к наступлению ВСУ на Запорожском направлении и переходу в контрнаступление (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные готовятся отражать наступление украинских военных на Запорожском направлении, однако с последующим переходом в собственное контрнаступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковник Евгения Ерина в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, ситуация на Запорожском направлении остается стабильно сложной. На данный момент россияне не совершают активных действия. Вместе с тем, продолжаются постоянные обстрелы со стороны врага. Так, захватчики обстреливают позиции украинских войск и бьют по гражданской инфраструктуре.

Ерин также рассказал, что россияне укрепляют свои оборонительные рубежи и делают минные заграждения на Запорожском направлении.

"Сейчас отмечается увеличение обстрелов на Запорожском направлении. В целом враг готовит свои оборонительные укрепления, осуществляет инженерное оборудование позиций, создает минные заграждения. Также в последнее время отмечается определенное усиление подразделений оккупантов на Запорожском направлении в целом, что может свидетельствовать о том, что враг готовится отбивать нашу атаку, но с последующим переходом в контрнаступление", - сказал он.

Напомним, британская разведка отмечала, что российское командование боится наступления ВСУ в Луганской и Запорожской областях.

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