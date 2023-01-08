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Росія боїться наступу ЗСУ у Луганській та Запорізькій областях, - розвідка Британії

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Луганськ, Неділя 08 січня 2023 09:24
Росія боїться наступу ЗСУ у Луганській та Запорізькій областях, - розвідка Британії Фото: російська армія боїться прориву ЗСУ у Луганській та Запорізькій областях (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російське командування боїться наступу українських військ у Луганській та Запорізькій областях. Прорив ЗСУ зруйнує сухопутний шлях між територією Росії та окупованим Кримом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення британської розвідки.

За даними розвідки, останніми тижнями Росія зміцнила оборонні укріплення в центральній частині Запорізької області, особливо між містами Василівка та Оріхів. Ворог продовжує зберігати великі сили на цьому напрямку.

"Те, як Росія працювала над удосконаленням оборони, свідчить про те, що командири, швидше за все, стурбовані можливістю великих наступальних дій України на двох напрямках: або на півночі Луганської області, або на Запоріжжі", - зазначає розвідка.

Успішний наступ ЗСУ у Запорізькій області зруйнує "наземний міст" між території РФ та окупованим Кримом, а просування українських військ у Луганській області ще більше підірве головну мету росіян - так зване "звільнення Донбасу".

"Вирішення, протидії якій із цих загроз віддати пріоритет, ймовірно, є однією з головних дилем для російських планувальників", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними Центру національного спротиву, росіяни обмежують рух місцевого населення окупованими територіями Запорізької області.

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