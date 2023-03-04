Росіяни готуються до фейкових "виборів" у Запорізькій області, - Федоров

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафону.

"Окупанти активно готуються до фейкових "виборів". З'являються нові гауляйтери, які будуть відповідати за "вибори", з'являються постанови їхньої "центральної виборчої комісії" про те, що вони хочуть проводити "вибори". І "адміністративно-територіальний устрій" - це черговий етап підготовки до "виборів", точніше видимості виборів", - сказав Федоров.

Мер зазначив, що загарбники можуть провести фейкові "вибори" в будь-яку хвилину.