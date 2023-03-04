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Росіяни готуються до фейкових "виборів" у Запорізькій області, - Федоров

Фото: міський голова Мелітополя Іван Федоров (1news.zp)
Автор: Тетяна Степанова

Російська окупаційна влада має намір провести псевдовибори на тимчасово захоплених територіях Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафону.

"Окупанти активно готуються до фейкових "виборів". З'являються нові гауляйтери, які будуть відповідати за "вибори", з'являються постанови їхньої "центральної виборчої комісії" про те, що вони хочуть проводити "вибори". І "адміністративно-територіальний устрій" - це черговий етап підготовки до "виборів", точніше видимості виборів", - сказав Федоров.

Мер зазначив, що загарбники можуть провести фейкові "вибори" в будь-яку хвилину.

Нагадаємо, вчора, 3 березня, загарбники окупованої частини Запорізької області перенесли "столицю" регіону до Мелітополя. При цьому вони "поділили" захоплений регіон на 16 адміністративних одиниць.

За словами Федорова, це говорить про початок капітуляції російських військ в області.

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окупантиЗапорожская область