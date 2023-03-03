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Відмовилися від Запоріжжя? Окупанти обрали нову "столицю" Запорізької області

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Мелітополь, П'ятниця 03 березня 2023 20:07
Відмовилися від Запоріжжя? Окупанти обрали нову "столицю" Запорізької області Фото: Окупанти обрали нову "столицю" Запорізької області (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Загарбники окупованої частини Запорізької області перенесли "столицю" регіону до Мелітополя. При цьому вони "поділили" захоплений регіон на 16 адміністративних одиниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське пропагандистське ЗМІ "ТАСС".

Згідно з указом так званого т.в.о. губернатора Запорізької області Євгена Балицького, трьома містами обласного значення стали Бердянськ, Мелітополь та Енергодар. Вони ж отримали статус міських округів.

Згідно з документом окупанта, межі всіх районів, міст Бердянськ та Енергодар "визначаються межами адміністративного районування Української РСР станом на 16 вересня 1991 року".

Водночас окупанти визначили "нові межі" Мелітополя. За їхньою заявою, місто "розширилося" до узбережжя Азовського моря і включило в себе кілька невеликих населених пунктів, зокрема курортне селище Кирилівка.

Нагадаємо, раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що окупанти у місті включили український зв'язок, щоб виявити партизанів.

Крім того, російські окупанти продовжують мародерити у Мелітополі. Вирішили захопити великі підприємства.

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