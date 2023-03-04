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Федоров про зміну окупантами "столиці" Запорізької області: початок капітуляції військ РФ

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Мелітополь, Субота 04 березня 2023 16:30
Федоров про зміну окупантами "столиці" Запорізької області: початок капітуляції військ РФ Фото: міський голова Мелітополя Іван Федоров (1news.zp)
Автор: Тетяна Степанова

"Визнання" окупантами Мелітополя "столицею" Запорізької області говорить про початок капітуляції російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафону.

"Це "визнання" підтверджує той факт, що ворог обрав Мелітополь своїм адміністративним, логістичним центром. Водночас означає про початок капітуляції ворога саме на тимчасово окупованій території Запорізької області", - сказав Федоров.

Він зазначив, що росіяни у своїй пропаганді весь час розповідали, що вони начебто через 2-3 дні чи тиждень точно захоплять місто Запоріжжя. І буквально три тижні тому вони розказували, що просунулись на лінію фронту.

Проте за словами мера, окупанти зрозуміли, що далі їм не просунутись, тож намагаються створити видимість "успіху" перед керівництвом РФ і втримати хоча б якісь території.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що загарбники окупованої частини Запорізької області перенесли "столицю" регіону до Мелітополя. При цьому вони "поділили" захоплений регіон на 16 адміністративних одиниць.

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Мелітополь Запорожская область
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