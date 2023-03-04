Федоров про зміну окупантами "столиці" Запорізької області: початок капітуляції військ РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафону.

"Це "визнання" підтверджує той факт, що ворог обрав Мелітополь своїм адміністративним, логістичним центром. Водночас означає про початок капітуляції ворога саме на тимчасово окупованій території Запорізької області", - сказав Федоров.

Він зазначив, що росіяни у своїй пропаганді весь час розповідали, що вони начебто через 2-3 дні чи тиждень точно захоплять місто Запоріжжя. І буквально три тижні тому вони розказували, що просунулись на лінію фронту.

Проте за словами мера, окупанти зрозуміли, що далі їм не просунутись, тож намагаються створити видимість "успіху" перед керівництвом РФ і втримати хоча б якісь території.