Россияне готовятся к фейковым "выборам" в Запорожской области, - Федоров

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова в эфире телемарафона.

"Оккупанты активно готовятся к фейковым "выборам". Появляются новые гауляйтеры, которые будут отвечать за "выборы", появляются постановления их "центральной избирательной комиссии" о том, что они хотят проводить "выборы". И "административно-территориальный" устройство" - это очередной этап подготовки к "выборам", точнее видимости выборов", - сказал Федоров.

Мэр отметил, что захватчики могут провести фейковые "выборы" в любую минуту.