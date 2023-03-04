Россияне готовятся к фейковым "выборам" в Запорожской области, - Федоров

Российские оккупационные власти намерены провести псевдовыборы на временно захваченных территориях Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова в эфире телемарафона.
"Оккупанты активно готовятся к фейковым "выборам". Появляются новые гауляйтеры, которые будут отвечать за "выборы", появляются постановления их "центральной избирательной комиссии" о том, что они хотят проводить "выборы". И "административно-территориальный" устройство" - это очередной этап подготовки к "выборам", точнее видимости выборов", - сказал Федоров.
Мэр отметил, что захватчики могут провести фейковые "выборы" в любую минуту.
Напомним, вчера, 3 марта,захватчики оккупированной части Запорожской области перенесли "столицу" региона в Мелитополь. При этом они "разделили" захваченный регион на 16 административных единиц.
По словам Федорова, это говорит о начале капитуляции русских войск в области.
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