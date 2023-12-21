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Росіяни готуються до фальсифікацій “виборів президента” на окупованих територіях України, - ЦНС

Україна, Четвер 21 грудня 2023 17:13
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Росіяни готуються до фальсифікацій “виборів президента” на окупованих територіях України, - ЦНС Фото: окупанти готуються до фальсифікацій “виборів президента” (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У березні на тимчасово окупованих територіях України відбудеться імітація виборів російського диктатора Володимира Путіна й наразі в регіоні триває підготовка до цього процесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

З даними центру, окупанти як й раніше, на фейкових волевиявленнях та “референдумі” залучать на дільниці “волонтерів” з РФ.

"Молоді фанати нацистського режиму Володимира Путіна будуть створювати масовку, працювати “спостерігачами” та допомагати організовувати вкидання бюлетенів", - заявили в ЦНС.

За попередніми даними Центру національного спротиву, окупаційна адміністрація склала план кількості “волонтерів”. Допомагати проводити фарс, який й так ніхто не визнає у світі, будуть гастролери з “Юнармії”, “волонтери-медики” та “рух перших” – всі ці організації фінансуються Кремлем.

"Зауважимо, що ніяких справжніх виборів на ТОТ не буде й окупанти це розуміють. Саме тому вони розтягують цей процес на дні та проводять “голосування за місцем проживання”. Це все необхідно, аби приховати відсутність інтересу до пропагандистського шоу з боку місцевих мешканців", - додали в центрі.

Вибори у Росії

Нагадаємо, що у Росії вибори президента триватимуть три дні - з 15 по 17 березня 2024 року. 8 грудня глава Кремля Володимир Путін офіційно заявив про намір знову переобиратися.

Як писало Reuters, у такому разі Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переобирають із результатом у 90% голосів.

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