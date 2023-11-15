Росіяни готують загони для нових штурмів на Таврійському напрямку

Російська Федерація готує загони "Шторм Z" та новомобілізованих для нових штурмів на Таврійському напрямку.

Про це заявив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон .

Полковник ЗСУ розповів, що українські війська знищили багато російської техніки, тому командування РФ намагається штурмувати відносно невеликими піхотними групами. З його слів, такою тактикою ворог намагається ускладнити роботу нашим засобам ураження.

"Це в основному мотострільці, але також багато новомобілізованих. Також фіксуються заведення і підготовка до штурмів загонів "Шторм Z". З Росії ворог також намагається перекинути для поповнення втрат якісь сили, це переважно не навчені поки ще люди, які не воювали" - сказав Штупун.

Бої за Авдіївку

Нагадаємо, у жовтні російські окупанти активізували наступ на Авдіївку. Ворог обстрілює місто та сусідні населені пункти.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що за місяць, коли окупанти активізувалися біля Авдіївки, Росія втратила близько 10 тисяч солдатів на цьому напрямку.

Начальник Авдіївської МВА висловив думку, що російські війська швидше за все готові до третьої хвилі штурму міста, але погодні умови не дають їм застосовувати техніку.