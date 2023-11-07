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Росіяни підготувалися до третьої хвилі штурмів Авдіївки, але погода не дозволяє, - Барабаш

Вівторок 07 листопада 2023 14:13
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Росіяни підготувалися до третьої хвилі штурмів Авдіївки, але погода не дозволяє, - Барабаш Фото: росіяни підготувалися до третьої хвилі штурмів Авдіївки, але погода не дозволяє (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська, скоріш за все, вже готові до третьої хвилі штурму Авдіївки у Донецькій області, але погодні умови не дають їм застосовувати техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша в ефірі телемарафону.

"Третя хвиля однозначно буде. Ворог перегруповувався після другої невдалої хвилі своїх штурмових дій. Підтягували вони резерви техніки та особового складу. Скоріш за все, вони вже готові до третьої хвилі, але погодні умови не дають їм застосовувати техніку, тому що майже тиждень падав рясний дощ, ґрунти дуже важкі, й техніка не їде по таких ґрунтах", - розповів Барабаш.

Водночас, за його словами, російські штурми не припиняються ні вдень, ні вночі.

"Здебільшого, звичайно, що більше уваги у них на північ від міста", - додав начальник МВА.

Бої за Авдіївку

Нагадаємо, у жовтні російські окупанти активізували наступ на Авдіївку. Ворог обстрілює місто й сусідні населені пункти.

Як відзначив голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш, цей наступ - наймасштабніший з 2014 року. Для штурмів окупанти використовують переважно піхоту, а не техніку. Втім наші військові відбивають ворожі атаки.

ЗСУ оцінюють втрати окупантів під Авдіївкою з 10 жовтня у 6500 осіб. Сили оборони назвали наступ РФ під Авдіївкою найбільшою поразкою росіян.

Нещодавно у Генштабі повідомили, що у районі Авдіївки росіяни за підтримки авіації продовжують штурми, щоб оточити місто.

Більше про те, чи стане Авдіївка другим Бахмутом та чому росіяни активізували наступу саме зараз - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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