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Россияне готовят отряды для новых штурмов на Таврическом направлении

Среда 15 ноября 2023 01:22
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Россияне готовят отряды для новых штурмов на Таврическом направлении Фото: РФ готовит отряды для новых штурмов (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российская Федерация готовит отряды "Шторм Z" и новомобилизованных для новых штурмов на Таврическом направлении.

Об этом заявил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

Полковник ВСУ рассказал, что украинские войска уничтожили много российской техники, поэтому командование РФ пытается штурмовать относительно небольшими пехотными группами. По его словам, такой тактикой враг пытается усложнить работу нашим средствам поражения.

"Это в основном мотострелки, но также много новомобилизованных. Также фиксируются заведение и подготовка к штурмам отрядов "Шторм Z". Из России враг также пытается перебросить для пополнения потерь какие-то силы, это преимущественно не обученные пока еще люди, которые не воевали" - сказал он. Штупун.

Бои за Авдеевку

Напомним, в октябре российские оккупанты активизировали наступление на Авдеевку. Враг обстреливает город и соседние населенные пункты.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что за месяц, когда кафиры активизировались возле Авдеевки, Россия потеряла около 10 тысяч солдат в этом направлении.

Начальник Авдеевской МВА выразил мнение, что российские войска, скорее всего, готовы к третьей волне штурма города, но погодные условия не дают им применять технику.

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