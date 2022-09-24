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Росіяни готують провокації з жертвами в Маріуполі, - Андрющенко

Ілюстративне фото: росіяни готують провокації з жертвами в Маріуполі (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові можуть готувати провокації з жертвами в тимчасово окупованому Маріуполі. При цьому провину загарбники можуть перекласти на українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Складаючи до купи всю інформацію з Маріуполя, майже немає сумнівів, що протягом цієї вистави відбудеться провокація з жертвами", - написав він.

При цьому росіяни планують влаштувати не просто "тік-ток постанову" для пропагандистських роликів, а справжню трагедію. За словами Андрющенка, у ній обов’язково з'явиться хтось в українській військовій формі.

"Занадто багато передумов та публічної підготовки до того", - додав він.

Зазначимо, що в Маріуполі, як і на території інших окупованих територій, проходить псевдореферендум за "приєднання до складу РФ".

Загарбники погрожують маріупольцям звільненням та відсутністю зарплати через ігнорування "голосування".

Як повідомлялося раніше, правоохоронці встановили понад 4 тисячі осіб, яких РФ планує залучити до "референдумів" в окупованих областях України.

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Маріуполь