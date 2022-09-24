Россияне готовят провокации с жертвами в Мариуполе, - Андрющенко

Российские военные могут готовить провокации с жертвами во временно оккупированном Мариуполе. При этом вину захватчики могут переложить на украинских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"Принимая ко внимания во всю информацию из Мариуполя, почти нет сомнений, что в течение этого спектакля состоится провокация с жертвами", - написал он.
При этом россияне планируют устроить не просто "тик-ток постановку" для пропагандистских роликов, а настоящую трагедию. По словам Андрющенко, в ней обязательно появится кто-нибудь в украинской военной форме.
"Слишком много предпосылок и публичной подготовки к этому", - добавил он.
Отметим, что в Мариуполе, как и на территории других оккупированных территорий, проходит псевдореферендум за "присоединение к составу РФ".
Захватчики угрожают мариупольцам увольнением и отсутствием зарплаты из-за игнорирования "голосования" .
Как сообщалось ранее, правоохранители установили более 4 тысяч человек, которых РФ планирует привлечь к "референдумам" в оккупированных областях Украины.
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