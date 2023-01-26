Росіяни готують нову масову мобілізацію у Криму наприкінці лютого, - Генштаб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

"до 29 січня поточного року всі так звані державні та приватні установи мають подати списки осіб на "броню" військовим комісаріатам. Наступна масова хвиля мобілізації запланована на кінець лютого", - йдеться у повідомленні.

За даними військових, у Криму ворог проводить підготовчі заходи до чергової хвилі мобілізації.

Нагадаємо, раніше в Центрі національного спротиву повідомляли, що росіяни в Криму знімають мобілізаційне "бронювання" для IT-фахівців та економістів.

Як відомо, у Росії продовжують готуватися до нової хвилі мобілізації. Дійшло вже до того, що військкомати відкрили "полювання" на мешканців Москви. Крім цього, забороняється збиратися групами понад 20 осіб.

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