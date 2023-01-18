Дісталися й Москви. У РФ залякують людей через мобілізацію та вводять заборони

Фото: у Росії продовжують готуватися до нової хвилі мобілізації (GettyImages)

У Росії продовжують готуватися до нової хвилі мобілізації. Дійшло вже до того, що військкомати відкрили "полювання" на жителів Москви. Крім цього вводиться заборона збиратися групами понад 20 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.