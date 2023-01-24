Окупанти в Криму знімають мобілізаційне "бронювання" для IT-фахівців, - ЦНС

Росіяни в Криму знімають мобілізаційне "бронювання" для IT-фахівців та економістів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центру національного спротиву.

"На кожному підприємстві існує мобілізаційне "бронювання" фахівців які не підлягають призову до армії. Проте в Криму це вже не стосується, економістів, фінансистів та IT-фахівців", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС повідомили, що всім цим категоріям почали приходити повістки до "військкоматів" окупованого Криму.

Також ворог розпочав забирати до армії працівників "ДСНС" на окупованій частині Луганської області. До лав ворожої армії призвали рятівників в Алчевську з метою поповнення втрат живої сили.