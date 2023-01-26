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Россияне готовят новую массовую мобилизацию в Крыму в конце февраля, - Генштаб

Фото: россияне готовят новую массовую мобилизацию в Крыму в конце февраля (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские захватчики планируют в коцне февраля провести новую волну мобилизации во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

По данным военных, в Крыму враг проводит подготовительные мероприятия к очередной волне мобилизации.

"до 29 января текущего года все так называемые государственные и частные учреждения должны подать списки лиц на "бронь" военным комиссариатам. Следующая массовая волна мобилизации запланирована на конец февраля", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Центре национального сопротивления сообщали, что россияне в Крыму снимают мобилизационное "бронирование" для IT-специалистов и экономистов.

Как известно, в России продолжают готовиться к новой волне мобилизации. Дошло уже до того, что военкоматы открыли "охоту" на жителей Москвы. Кроме этого, вводится запрет собираться группами более 20 человек.

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КримМобилизация в России