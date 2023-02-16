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Росіяни готують нову хвилю примусової "паспортизації" в Мелітополі, - Федоров

Фото: російські окупанти (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти готують нову хвилю примусової "паспортизації" в Мелітополі. Зрадники хочуть вислужитись перед своїми "керівниками".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Мелітополя Івана Федорова.

"Місцеві зрадники хочуть вислужитися перед своїм московським керівництвом і рапортують про великий попит на паспорти країни-агресора. Аж такий, що треба організувати роботу виїзних бригад і додаткові пункти видачі паспортів", - пише Федоров.

За словами Федорова, людей погрозами й тиском примушують до отримання російського паспорта:

  • без паспорта не можна оформити деякі соцвиплати;
  • не можна володіти майном;
  • не можна оформити рашистський медичний поліс, без якого відтепер неможливе якісне бюджетне лікування в окупації;
  • не можна отримати спецперепустку для переміщення між окупованими населеними пунктами.

"Окупанти хочуть до осені загнати всіх мешканців ТОТ в своє громадянство. Але це ніяк не допоможе загарбникам втримати території під час деокупації. Віримо в ЗСУ, наближаємо перемогу разом", - додає міський голова.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Федорова, росіяни примушують людей оформляти спецперепустки в Мелітополі для вільного переміщення містом.

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