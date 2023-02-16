Росіяни готують нову хвилю примусової "паспортизації" в Мелітополі, - Федоров

Російські окупанти готують нову хвилю примусової "паспортизації" в Мелітополі. Зрадники хочуть вислужитись перед своїми "керівниками".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Мелітополя Івана Федорова.
"Місцеві зрадники хочуть вислужитися перед своїм московським керівництвом і рапортують про великий попит на паспорти країни-агресора. Аж такий, що треба організувати роботу виїзних бригад і додаткові пункти видачі паспортів", - пише Федоров.
За словами Федорова, людей погрозами й тиском примушують до отримання російського паспорта:
"Окупанти хочуть до осені загнати всіх мешканців ТОТ в своє громадянство. Але це ніяк не допоможе загарбникам втримати території під час деокупації. Віримо в ЗСУ, наближаємо перемогу разом", - додає міський голова.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Федорова, росіяни примушують людей оформляти спецперепустки в Мелітополі для вільного переміщення містом.
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