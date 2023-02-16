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Россияне готовят новую волну принудительной "паспортизации" в Мелитополе, - Федоров

Фото: российские оккупанты (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты готовят новую волну принудительной "паспортизации" в Мелитополе. Предатели хотят выслужиться перед своими "руководителями".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Местные предатели хотят выслужиться перед своим московским руководством и рапортуют о большом спросе на паспорта страны-агрессора. Такой, что нужно организовать работу выездных бригад и дополнительные пункты выдачи паспортов", - пишет Федоров.

По словам Федорова, людей угрозами и давлением принуждают к получению российского паспорта:

  • без паспорта нельзя оформить некоторые соцвыплаты;
  • нельзя владеть имуществом;
  • нельзя оформить рашистский медицинский полис, без которого теперь невозможно качественное бюджетное лечение в оккупации;
  • нельзя получить спецпропуск для перемещения между оккупированными населенными пунктами.

"Оккупанты хотят к осени загнать всех жителей ТОТ в свое гражданство. Но это никак не поможет захватчикам удержать территории во время деоккупации. Верим в ВСУ, приближаем победу вместе", - добавляет мэр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Федорова, россияне заставляют людей оформлять спецпропуска в Мелитополе для свободного перемещения по городу.

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