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Росіяни гатили по Херсонській області з РСЗВ, артилерії і танків: є поранені

Ілюстративне фото: росіяни гатили по Херсонській області з РСЗВ, артилерії і танків (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти протягом минулої доби, 30 грудня, били по території Херсонської області з РСЗВ, артилерії, мінометів та танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

Загалом загарбники обстріляли Херсонську область 60 разів. Місто Херсон противник атакував 31 раз. Ворожі снаряди влучили у газопровід, приватні та багатоквартирні будинки.

Внаслідок вчорашніх російських обстрілів дві людини отримали поранення.

Нагадаємо, 29 грудня загарбники 81 раз обстріляли територію Херсонської області.

Зокрема, окупанти атакували обласний кардіологічний диспансер у Херсоні, внаслідок чого постраждали двоє людей.

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Херсонська областьВійна Росії проти України