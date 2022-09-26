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Росіяни гатили по громадах Дніпропетровської області: є поранені та руйнування

Фото: Росіяни гатили по громадах Дніпропетровської області (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські окупанти протягом дня, 26 вересня, гатили по Дніпропетровській області. Внаслідок цього 3 особи отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

"Окупанти знову обстріляли Марганець. Троє людей дістали осколкові поранення: це чоловіки 1952, 1967 і 1997 років народження", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Лукашука, всі постраждалі наразі ушпиталені, один з них перебуває у важкому стані. В Марганці постраждав гаражний кооператив і газогін.

Також росіяни гатили і по Зеленодольській громаді, де було перебито лінію електропостачання, частково зруйновано дві будівлі. Росіяни гатили і по Нікополю, але внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

"В Апостолівській громаді поцілили по прикордонним територіям. Люди неушкоджені, руйнувань немає", - заявив очільник облради.

Нагадаємо, що ворог усю ніч накривав Нікопольський район з РСЗВ і важкої артилерії.

Також, сьогодні росіяни обстріляли Нікополь. Звуки вибухів було чутно після оголошення повітряної тривоги.

Пізніше, сили ППО збили ворожу ракету у Дніпропетровській області.

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