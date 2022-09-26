Росіяни гатили по громадах Дніпропетровської області: є поранені та руйнування

Російські окупанти протягом дня, 26 вересня, гатили по Дніпропетровській області. Внаслідок цього 3 особи отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.
"Окупанти знову обстріляли Марганець. Троє людей дістали осколкові поранення: це чоловіки 1952, 1967 і 1997 років народження", - йдеться у повідомленні.
За інформацією Лукашука, всі постраждалі наразі ушпиталені, один з них перебуває у важкому стані. В Марганці постраждав гаражний кооператив і газогін.
Також росіяни гатили і по Зеленодольській громаді, де було перебито лінію електропостачання, частково зруйновано дві будівлі. Росіяни гатили і по Нікополю, але внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.
"В Апостолівській громаді поцілили по прикордонним територіям. Люди неушкоджені, руйнувань немає", - заявив очільник облради.
Нагадаємо, що ворог усю ніч накривав Нікопольський район з РСЗВ і важкої артилерії.
Також, сьогодні росіяни обстріляли Нікополь. Звуки вибухів було чутно після оголошення повітряної тривоги.
Пізніше, сили ППО збили ворожу ракету у Дніпропетровській області.
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