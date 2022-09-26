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У Нікополі чутно вибухи після оголошення повітряної тривоги

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Нікополь, Понеділок 26 вересня 2022 14:01
У Нікополі чутно вибухи після оголошення повітряної тривоги Фото: у Нікополі чути вибухи (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 26 вересня, у Нікополі Дніпропетровської області чути звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Звуки вибухів чутно після оголошення повітряної тривоги.

"В Дніпропетровській оголошено повітряну тривогу, у Нікополі та Нікопольському районі - загроза артобстрілу" - йдеться в повідомлення.

Як повідомлялось, російські окупанти обстріляли Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області. Внаслідок атаки ворогів у деяких населених пунктів зникало електропостачання.

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Дніпропетровська область
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