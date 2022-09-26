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Ворог усю ніч накривав Нікопольський район з РСЗВ і важкої артилерії, - ОВА

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Понеділок 26 вересня 2022 08:05
Ворог усю ніч накривав Нікопольський район з РСЗВ і важкої артилерії, - ОВА Фото: Ворог усю ніч накривав Нікопольський район з РСЗВ і важкої артилерії (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти протягом усією ночі 26 вересня накривали Нікопольський район Дніпропетровської області з РСЗВ і важкої артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"9 разів ворог вдарив по 4 громадах - Нікопольській, Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській. У міста та села прилетіли майже 130 снарядів", - зазначив посадовець.

Резніченко вказав, що, за попередньої інформацією, ніхто не постраждав.

З його слів, по Нікополю поцілили тричі. У місті пошкоджені майже 40 будинків, понад 20 господарських споруд, автівки, 30 панелей сонячної станції, трансформаторна підстанція та лінії електропередач.

Знову знеструмлені оселі майже 3 000 сімей. Енергетики вже стали до роботи.

"У Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській громадах наразі проводиться обстеження територій. Масштаби руйнацій з’ясовуються. У інших районах ніч минула без атак і на цю хвилину спокійно", - додав глава ОВА.

Нагадаємо, росіяни у ніч на 26 вересня обстріляли ракетами Запоріжжя. Внаслідок атаки ворога були пошкоджені житлові будинки.

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