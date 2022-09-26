Россияне били по громадам Днепропетровской области: есть раненые и разрушения

"Оккупанты снова обстреляли Марганец. Три человека получили осколочные ранения: это мужчины 1952, 1967 и 1997 годов рождения", - говорится в сообщении.

По информации Лукашука, все пострадавшие сейчас госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии. В Марганце пострадал гаражный кооператив и газопровод.

Также россияне били и по Зеленодольской общине, где была перебита линия электроснабжения, частично разрушены два здания. Россияне били и по Никополю, но в результате обстрелов никто не пострадал.

"В Апостоловской общине попали по приграничным территориям. Люди невредимы, разрушений нет", - заявил глава облсовета.