UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Росіяни на фронті готові до канібалізму через брак їжі: ГУР перехопило розмову

Фото: розвідка підкреслює жахливий психологічний стан росіян на фронті (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Головне управління розвідки Міністерства оборони України перехопило розмову, в якій російський військовий висловлює готовність до канібалізму через брак харчів на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР Міноборони в Facebook.

“Нова серія хоррору з позицій російських військ на Запоріжжі. Через брак харчів окупанти гострять ножі та готуються їсти поплічників “помолодше”, - йдеться у повідомленні розвідників.

На оприлюдненому записі чути, як окупант висловлює готовність вбити товариша і каже, що вони з поплічниками шукають когось молодого.

“Я ножі нагострив, мені байдуже, кого різати, жерти хочу”, - заявляє росіянин.

Слід зазначити, що канібалізм стає звичною практикою серед російських солдатів.

Наприклад, у червні цього року стало відомо, що військовослужбовець 68-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ впродовж двох тижнів їв свого побратима.

ГУР нагадує: російських військовополонених в Україні годують тричі на день. Для добровільної здачі в полон можна написати у бот проєкту “Хочу жить”.

Раніше українська розвідка теж публікувала розмову російських військових, яка підтвердила факт канібалізму в армії РФ. У перехопленій розмові росіянин розповів, що одного з російських військовослужбовців, якого вважали зниклим, з’їв "побратим".

Нагадаємо, згідно з останніми даними Генштабу, росіяни втратили ще 1090 солдатів на полі бою за добу.

Читайте РБК-Україна в Google News
фронтГУРВійна в УкраїніРосіяни