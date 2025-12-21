Росіяни на фронті готові до канібалізму через брак їжі: ГУР перехопило розмову

“Нова серія хоррору з позицій російських військ на Запоріжжі. Через брак харчів окупанти гострять ножі та готуються їсти поплічників “помолодше”, - йдеться у повідомленні розвідників.

На оприлюдненому записі чути, як окупант висловлює готовність вбити товариша і каже, що вони з поплічниками шукають когось молодого.

“Я ножі нагострив, мені байдуже, кого різати, жерти хочу”, - заявляє росіянин.

Слід зазначити, що канібалізм стає звичною практикою серед російських солдатів.

Наприклад, у червні цього року стало відомо, що військовослужбовець 68-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ впродовж двох тижнів їв свого побратима.

ГУР нагадує: російських військовополонених в Україні годують тричі на день. Для добровільної здачі в полон можна написати у бот проєкту “Хочу жить”.