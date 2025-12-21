Россияне на фронте готовы к каннибализму из-за нехватки еды: ГУР перехватило разговор

"Новая серия хоррора с позиций российских войск в Запорожье. Из-за нехватки продовольствия оккупанты точат ножи и готовятся есть приспешников "помоложе", - говорится в сообщении разведчиков.

На обнародованной записи слышно, как оккупант выражает готовность убить товарища и говорит, что они с приспешниками ищут кого-то молодого.

"Я ножи наточил, мне все равно, кого резать, жрать хочу", - заявляет россиянин.

Следует отметить, что каннибализм становится привычной практикой среди российских солдат.

Например, в июне этого года стало известно, что военнослужащий 68-й мотострелковой дивизии ВС РФ в течение двух недель ел своего собрата.

ГУР напоминает: российских военнопленных в Украине кормят три раза в день. Для добровольной сдачи в плен можно написать в бот проекта "Хочу жить".