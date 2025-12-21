Росіяни на фронті готові до канібалізму через брак їжі: ГУР перехопило розмову
Головне управління розвідки Міністерства оборони України перехопило розмову, в якій російський військовий висловлює готовність до канібалізму через брак харчів на Запорізькому напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР Міноборони в Facebook.
“Нова серія хоррору з позицій російських військ на Запоріжжі. Через брак харчів окупанти гострять ножі та готуються їсти поплічників “помолодше”, - йдеться у повідомленні розвідників.
На оприлюдненому записі чути, як окупант висловлює готовність вбити товариша і каже, що вони з поплічниками шукають когось молодого.
“Я ножі нагострив, мені байдуже, кого різати, жерти хочу”, - заявляє росіянин.
Слід зазначити, що канібалізм стає звичною практикою серед російських солдатів.
Наприклад, у червні цього року стало відомо, що військовослужбовець 68-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ впродовж двох тижнів їв свого побратима.
ГУР нагадує: російських військовополонених в Україні годують тричі на день. Для добровільної здачі в полон можна написати у бот проєкту “Хочу жить”.
Раніше українська розвідка теж публікувала розмову російських військових, яка підтвердила факт канібалізму в армії РФ. У перехопленій розмові росіянин розповів, що одного з російських військовослужбовців, якого вважали зниклим, з’їв "побратим".
Нагадаємо, згідно з останніми даними Генштабу, росіяни втратили ще 1090 солдатів на полі бою за добу.