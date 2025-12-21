ua en ru
Россияне на фронте готовы к каннибализму из-за нехватки еды: ГУР перехватило разговор

Украина, Воскресенье 21 декабря 2025 05:14
UA EN RU
Россияне на фронте готовы к каннибализму из-за нехватки еды: ГУР перехватило разговор Фото: разведка подчеркивает ужасное психологическое состояние россиян на фронте (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Главное управление разведки Министерства обороны Украины перехватило разговор, в котором российский военный выражает готовность к каннибализму из-за нехватки продовольствия на Запорожском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны в Facebook.

"Новая серия хоррора с позиций российских войск в Запорожье. Из-за нехватки продовольствия оккупанты точат ножи и готовятся есть приспешников "помоложе", - говорится в сообщении разведчиков.

На обнародованной записи слышно, как оккупант выражает готовность убить товарища и говорит, что они с приспешниками ищут кого-то молодого.

"Я ножи наточил, мне все равно, кого резать, жрать хочу", - заявляет россиянин.

Следует отметить, что каннибализм становится привычной практикой среди российских солдат.

Например, в июне этого года стало известно, что военнослужащий 68-й мотострелковой дивизии ВС РФ в течение двух недель ел своего собрата.

ГУР напоминает: российских военнопленных в Украине кормят три раза в день. Для добровольной сдачи в плен можно написать в бот проекта "Хочу жить".

Ранее украинская разведка тоже публиковала разговор российских военных, которая подтвердила факт каннибализма в армии РФ. В перехваченном разговоре россиянин рассказал, что одного из российских военнослужащих, которого считали пропавшим, съел "побратим".

Напомним, согласно последним данным Генштаба, россияне потеряли еще 1090 солдат на поле боя за сутки.

