Росіяни форсували річку і взяли села? ISW показало нові геолокації з Донеччини

Російська армія, ймовірно, могла просунутись на Новопавлівському напрямку. Мова про населені пункти Комар і Перебудова Волноваського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW, посилаючись на геолокаційні кадри, вказали, що російські окупанти просунулися в населених пунктах Комар і Перебудова Волноваського району.

Також у звіті йдеться про те, що в Міністерстві оборони Росії стверджували, що їх війська форсували річку Мокрі Яли і захопили Перебудову. Інші російські джерела нещодавно приписали підрозділам 37-ї мотострілецької бригади окупаційної армії участь у захопленні Комара, пише ISW.

Крім того, додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 22 червня, вказують на те, що російські війська просунулися на північ від Новосергіївки.

Ворог вів наступальні операції в районі самої Новопавлівки, Новосергіївки, Муравки, Котлярівки, Оріхового, Зеленого Кута, Олексіївки, Зірки, Ялти, Піддубного і в напрямку Мирного.