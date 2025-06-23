ua en ru
Пн, 23 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россияне форсировали реку и взяли села? ISW показало новые геолокации из Донецкой области

Понедельник 23 июня 2025 11:12
UA EN RU
Россияне форсировали реку и взяли села? ISW показало новые геолокации из Донецкой области Иллюстративное фото: ISW заявило о продвижении россиян в Донецкой области (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российская армия, вероятно, могла продвинуться на Новопавловском направлении. Речь о населенных пунктах Комар и Перестройка Волновахского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные аналитиков Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW, ссылаясь на геолокационные кадры, указали, что российские оккупанты продвинулись в населенных пунктах Комар и Перестройка Волновахского района.

Также в отчете говорится о том, что в Министерстве обороны России утверждали, что их войска форсировали реку Мокрые Ялы и захватили Перестройку. Другие российские источники недавно приписали подразделениям 37-й мотострелковой бригады оккупационной армии участие в захвате Комара, пишет ISW.

Кроме того, дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 22 июня, указывают на то, что российские войска продвинулись к северу от Новосергиевки.

Враг вел наступательные операции в районе самой Новопавловки, Новосергиевки, Муравки, Котляровки, Орехово, Зеленого Кута, Алексеевки, Зирки, Ялты, Поддубного и в направлении Мирного.ISW

Напомним, по данным Генштаба, за прошедшие сутки вдоль всей линии фронта было зафиксировано 142 боевых столкновения. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине ВСУ Контрнаступление ВСУ
Новости
РФ, Иран и КНДР - это коалиция убийц: Зеленский отреагировал на ночной обстрел Украины
РФ, Иран и КНДР - это коалиция убийц: Зеленский отреагировал на ночной обстрел Украины
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде