Росіяни формують новий псевдодобровольчий батальйон, - ЦНС

Так, ворог почав формувати нібито добровольчий, а фактично загін найманців-контрактників батальйон "Донецьк". Примітно, що жителів тимчасово окупованого Донецька в ньому не буде - набір проводять у Краснодарському краї.

"Батальйон підпорядковується "Казацькій бригаді "Терек", що не має жодного відношення до козаків. Кремль вчергове використовує "казацтво" для паплюження історії України, аби провести аналогії з козацтвом", - йдеться у повідомленні ЦНС.

Російські спецзагони для війни проти України

Днями новопризначений генерал росіян Михайло Теплинський видав наказ про формування окупантами штурмових загонів з офіцерів на тимчасово окупованому півдні України.

На тимчасово окупованій території Луганської області на півночі регіону російські загарбники формують у польових таборах підрозділи "Шторм-Z", до складу яких набрали переважно ув'язнених.

Крім того, росіяни формують загони для відновлення втрачених позицій.

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