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Россияне формируют новый псевдодобровольческий батальон, - ЦНС

Фото: россияне формируют новый батальон "Донбасс" (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Захватчики скрывают мобилизацию под видом "добровольческих батальонов" (добробатов), а также используют их для пропаганды войны. В частности, агрессор формирует новый батальон наемников из числа "казачьих" бригад.

Так, враг начал формировать якобы добровольческий, а фактически отряд наемников-контрактников батальон "Донецк". Примечательно, что жителей временно оккупированного Донецка в нем не будет - набор проводят в Краснодарском крае.

"Батальон подчиняется "Казацкой бригаде "Терек", что не имеет никакого отношения к казакам. Кремль в очередной раз использует "казачество" для осквернения истории Украины, чтобы провести аналогии с казачеством", - отмечается в сообщении ЦНС.

Российские спецотряды для войны против Украины

На днях новоназначенный генерал россиян Михаил Теплинский издал приказ о формировании оккупантами штурмовых отрядов из офицеров на временно оккупированном юге Украины.

На временно оккупированной территории Луганской области на севере региона российские захватчики формируют в полевых лагерях подразделения "Шторм-Z", в состав которых набрали преимущественно заключенных.

Кроме того, россияне формируют отряды для восстановления утраченных позиций.

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Война России против Украины