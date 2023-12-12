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Окупанти формують штурмові загони з офіцерів на півдні України

Україна, Вівторок 12 грудня 2023 09:20
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Окупанти формують штурмові загони з офіцерів на півдні України Фото: штурмові загони з офіцерів формує РФ на півдні України (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти формують штурмові загони з офіцерів на півдні України. Відповідний наказ видав новопризначений генерал росіян Михайло Теплинський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення речника Генерального штабу Збройних Сил України Андрія Ковальова під час телемарафону.

"Командувач російських окупантів "Днєпр" генерал Теплинський видав наказ про формування штурмових підрозділів з числа офіцерського складу", - розповів він.

Що відоммо про ці штурмові підрозділи з офіцерів?

За словами спікера, основні критерії для офіцерів, якими комплектують такі штурмові підрозділи - це нездатність до командування підлеглими, особиста недисциплінованість та слабка мотивація.

"Це такі собі ударні батальйони, за зразком білогвардійських частин 20-х років минулого століття", - додав представник Генштабу.

Крім того, Ковальов додав, що загалом генерал Михайло Теплинський, що зараз обіймає посаду командувача російського окупаційного угруповання військ "Днєпр", не користується авторитетом серед військовослужбовців ЗС РФ.

"Зокрема, його підлеглі говорять, що він не дбає про життя особового складу. Досить буденна і прозаїчна ситуація як для російських командувачів", - сказав він.

Призначення Теплинського

Раніше про нову "ротацію" російських генералів на Херсонському напрямку повідомлялося у звіті Інституту вивчення війни. За даними укладачів, Росія, ймовірно, замінила генерал-полковника Олега Макаревича, який керував угрупуванням "Днєпр", на командувача ВДВ генерал-полковника Михайла Теплинського. Згодом цю інформацію підтвердили російські ЗМІ.

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