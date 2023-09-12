Окупанти формують у Луганській області штурмові підрозділи із ув'язнених, - РВА

На тимчасово окупованій території Луганської області на півночі регіону російські загарбники формують у польових таборах підрозділи "Шторм-Z", до складу яких набрали переважно ув'язнених. Ці угруповання противник використовує для штурмів під прикриттям механізованих військ регулярної армії.

Про це заявив начальник Сєвєродонецької районної військової адміністрації (РВА) Роман Власенко, передає РБК-Україна з посиланням на його слова в ефірі телеканалу "Київ".

Такі польові табори окупанти формують у Старобільському районі Луганської області, про що є численні підтвердження, зазначив чиновник.

Там російські інтервенти намагаються навчати представників ПВК. У таборах вони перебувають близько тижня - десяти днів, після чого їх відправляють на передові позиції піхотою до механізованих підрозділів, каже керівник РВА.

Власенко звернув увагу, що підрозділи "Шторм-Z" використовують тактику "м'ясних штурмів", яку раніше практикував ватажок ПВК "Вагнер". Тобто здійснюється підготовка, залучається авіація, а далі піхота йде хвилями - під прикриттям механізованих підрозділів ЗС РФ.

Також керівник РВА розповів, що окупанти своїми артобстрілами та використанням авіації намагаються компенсувати втрату своєї ініціативи у наземних операціях. За словами Власенка, наразі в Луганській області та загарбників не відчувається "снарядний голод".

Тактика російських окупантів

На сході України на Куп'янському напрямку, де окупанти вже тривалий час намагаються прорвати оборону ЗСУ, загарбники не відмовляються від тактики "м'ясних" штурмів. Як нещодавно зазначив керівник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, ворог також продовжує там формувати "ударний кулак".

Разом з тим на півдні України війска РФ могли перейти до нової тактики у спробах зупинити контрнаступ ЗСУ у Запорізькій області. Як раніше повідомляло The New York Times з посиланням на українських військових, окупанти почали підпалювати мінні поля.