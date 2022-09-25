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Росіяни формують батальйон з українських полонених і змушують їх голосувати на "референдумі"

Фото: росіяни формують батальйон з українських полонених і змушують їх голосувати на "референдумі" (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти формують з українських військовополонених, яких утримують у колонії в Оленівці, "козачий батальйон" імені Б. Хмельницького". Їх змушують "голосувати" на псевдореферендумі за приєднання до складу РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

ЦПД повідомляє, що пропагандистські ЗМІ заявили про нібито звернення 11 чоловіків і 23 жінок-військових ЗСУ до бойовиків з проханням отримати паспорти терористичного утворення "ДНР".

Ще 57 військовополонених з пропискою у Донецькій області примусили проголосувати на псевдореферендумі за приєднання області до складу Росії.

"Щоб надати провокації хоч якоїсь правдоподібності, у паспортах військовополонених зроблено помітку про прописку в т.зв. "ДНР", що нібито дало їм право брати участь у фейковому референдумі", - повідомляють в ЦПД.

При цьому наголошується, що "голосування" - це чергова маніпуляція, спрямована на просування на окупованих територіях наративу Кремля, що начебто "серед полонених українських військових багато хто хоче приєднання до РФ".

Нагадаємо, як повідомили СБУ, росіяни ще у вересні "підбили підсумки" псевдореферендумів на окупованих територіях.

Раніше ЦПД повідомляло, що цивільних примушують до ""голосування" на псевдореферендумах, а до Херсонської області завезли "масовку" з Криму.

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