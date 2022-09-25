Росіяни формують батальйон з українських полонених і змушують їх голосувати на "референдумі"

ЦПД повідомляє, що пропагандистські ЗМІ заявили про нібито звернення 11 чоловіків і 23 жінок-військових ЗСУ до бойовиків з проханням отримати паспорти терористичного утворення "ДНР".

Ще 57 військовополонених з пропискою у Донецькій області примусили проголосувати на псевдореферендумі за приєднання області до складу Росії.

"Щоб надати провокації хоч якоїсь правдоподібності, у паспортах військовополонених зроблено помітку про прописку в т.зв. "ДНР", що нібито дало їм право брати участь у фейковому референдумі", - повідомляють в ЦПД.

При цьому наголошується, що "голосування" - це чергова маніпуляція, спрямована на просування на окупованих територіях наративу Кремля, що начебто "серед полонених українських військових багато хто хоче приєднання до РФ".