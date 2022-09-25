Россияне формируют батальон из украинских пленных и заставляют их голосовать на "референдуме"

ЦПД сообщает, что пропагандистские СМИ заявили о якобы обращении 11 мужчин и 23 женщин-военных ВСУ к боевикам с просьбой получить паспорта террористического образования "ДНР".

Еще 57 военнопленных с пропиской в Донецкой области вынудили проголосовать на псевдореферендуме за присоединение области к составу России.

"Чтобы предоставить провокации хоть какого-то правдоподобия, в паспортах военнопленных сделана пометка о прописке в т.н. "ДНР", что якобы дало им право участвовать в фейковом референдуме", - сообщают в ЦПД.

При этом отмечается, что "голосование" - это очередная манипуляция, направленная на продвижение на оккупированных территориях нарратива Кремля, что якобы бы "среди пленных украинских военных многие хотят присоединения к РФ".