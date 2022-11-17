Росіяни евакуюють українців з Херсонської області, а ЗСУ знищили 5 ворожих складів БК, - Генштаб

Російські окупанти продовжують примусово вивозити жителів тимчасово окупованих територій на лівому березі Херсонської області. Тим часом українські військові знищили п'ять ворожих складів боєприпасів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.
Зазначається, що сьогодні росіяни завдали ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в Дніпрі та Одесі, Балаклеї у Харківській області, Вільнянську Запорізької області, Нікополю Дніпропетровської області та Очакову у Миколаївській області.
За уточненою інформацією, 17 листопада Сили оборони збили дві крилаті ракети, дві керовані авіаційні ракети та п'ять іранських безпілотників на різних напрямках.
На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін немає.
На інших напрямках росіяни здійснювали обстріли:
На Херсонському напрямку під артилерійські обстріли ворога, зокрема, потрапили райони населених пунктів Антонівка, Зеленівка, Миколаївка, Херсон та Чорнобаївка Херсонської області.
Окрім цього повідомляється, що РФ готує законопроект, який передбачає з весни 2023 року легалізацію призову на військову службу українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях та отримали паспорт громадянина РФ.
Тим часом росіяни продовжують примусову евакуацію населення України та вивезення майна з тимчасово окупованих територій Херсонської області. Зокрема, в ніч на 16 листопада, загарбники примусово вивозили населення з Новокиївки. Крім того, в Новій Каховці перестала функціонувати центральна міська лікарня, оскільки все медичне обладнання та машини швидкої допомоги викрадено та вивезено в напрямку Криму.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за 17 листопада уразили 3 пункти управління, 17 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 5 складів боєприпасів та 3 інших важливих об’єкти росіян.
Нагадаємо, за минулу добу українські військові знищили ще 400 окупантів. Всього з початку повномасштабної війни Росія втратила понад 83 тисячі своїх військових.
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