Россияне эвакуируют украинцев из Херсонской области, а ВСУ уничтожили 5 вражеских складов БК, - Генштаб

Российские оккупанты продолжают принудительно вывозить жителей временно оккупированных территорий на левом берегу Херсонской области. Тем временем, украинские военные уничтожили пять вражеских складов боеприпасов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Отмечается, что сегодня россияне нанесли ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры в Днепре и Одессе, Балаклее в Харьковской области, Вольнянской Запорожской области, Никополе Днепропетровской области и Очакове в Николаевской области.
По уточненной информации, 17 ноября Силы обороны сбили две крылатые ракеты, две управляемые авиационные ракеты и пять иранских беспилотников на разных направлениях.
На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений нет.
В других направлениях россияне совершали обстрелы:
В Херсонском направлении под артиллерийские обстрелы врага, в частности, попали районы населенных пунктов Антоновка, Зеленовка, Николаевка, Херсон и Чернобаевка Херсонской области.
Кроме этого сообщается, что РФ готовит законопроект, предусматривающий с весны 2023 года легализацию призыва на военную службу украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях и получивших паспорт гражданина РФ.
Тем временем россияне продолжают принудительную эвакуацию населения Украины и вывоз имущества из временно оккупированных территорий Херсонской области. В частности, в ночь на 16 ноября захватчики принудительно вывозили население из Новокиевки. Кроме того, в Новой Каховке перестала функционировать центральная городская больница, поскольку все медицинское оборудование и машины скорой помощи угнано и вывезено в направлении Крыма.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за 17 ноября поразили 3 пункта управления, 17 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 5 складов боеприпасов и 3 других важных объекта россиян.
Напомним, за минувшие сутки украинские военные уничтожили еще 400 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 83 тысяч своих военных.
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