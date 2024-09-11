Росіяни двічі вдарили по Костянтинівці: є загиблі та поранені

Обстріли Костянтинівки

Російські війська постійно обстрілюють Костянтинівку Донецької області. Наприклад, російські війська обстріляли центр Костянтинівки 7 вересня. За словами очевидців, чути було 8-10 вибухів. Тоді загинули троє людей, ще троє були поранені. Троє загиблих під час атаки перебували біля ринку.

А 9 серпня російські окупанти вдарили по супермаркету "Екомаркет" у Костянтинівці. Тоді багато людей було поранено та вбито.

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