Россияне дважды ударили по Константиновке: есть погибшие и раненые

Обстрелы Константиновки

Российские войска постояно обстреливают Константиновку Донецкой области. Например, российские войска обстреляли центр Константиновки 7 сентября. По словам очевидцев, было слышно 8-10 взрывов. Тогда погибли трое людей, еще трое были ранены. Трое погибших во время атаки находились возле рынка.

А 9 августа российские оккупанты ударили по супермаркету "Экомаркет" в Константиновке. Тогда много людей были ранены и убиты.

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