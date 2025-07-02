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ДБР тисне на депутатів Київради та оточення Кличка: екснардеп назвав головну мету

Київ, Середа 02 липня 2025 11:58
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ДБР тисне на депутатів Київради та оточення Кличка: екснардеп назвав головну мету Фото: колишній народний депутат Олександр Черненко (facebook.com profichok)
Автор: Сергій Новіков

Силовики перейшли до наступного етапу тиску на депутатів Київради та оточення мера Києва Віталія Кличка. Мета - змусити проголосувати за потрібну людину на посаду секретаря Київради, яка згодом має очолити Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутат VIII скликання Олександра Черненка.

За його словами, прямо сьогодні підозрами та тиском з боку ДБР влада намагається протиснути свого секретаря Київради.

"За наявною у мене інформацією, зараз Державне бюро розслідувань перейшло до наступного етапу тиску на депутатський корпус Київради та оточення Кличка. Мета - змусити проголосувати за потрібну людину на посаду секретаря. Після цього перевороту новий секретар Київради у зв’язці з головою КМВА має очолити управління Києвом", - констатує він.

За даними Черненка, у хід йде все: погрози, підозри, кримінальні провадження, обшуки, виклики на розмови.

"Все це відбувається вже зараз", - повідомив Олександр Черненко.

Він зазначив, що силовий тиск на КМДА розпочався відразу після президентских виборів, але на депутатів Київради - відносно недавно.

Черненко нагадує, як восени минулого року "УДАРівця" Ігоря Опадчого змушували відмовитися від депутатства, щоб завести замість нього у Київраду Тимура Ткаченка, а коли це не вдалося - призначили Ткаченка керівником військової адміністрації.

"Але це була, так би мовити, тренувальна місія. Так само, як і Чернігів, де на депутатів активно впливали за допомогою силовиків. Зараз у Києві розгортається вже повноцінна силова операція з використанням ДБР. Спочатку її інструментарій випробували кілька місяців тому, коли мали проголосувати за зняття тодішнього секретаря Київради Володимира Бондаренка", - продовжує колишній нардеп.

Зокрема, як каже Черненко, напередодні сесії працівники ДБР прийшли з обшуками до родини депутата-"УДАРівця" Дмитра Білоцерковця.

"Потім була зірвана сесія міської ради, коли дебеерівці тиснули на цивільних депутатів. А депутатів, які несуть службу в ЗСУ, за лічені дні перекинули в інші підрозділи - подалі від Києва, з неможливістю взяти відрядження. Про це відкрито говорив мер Віталій Кличко", - нагадав Черненко.

Експерт попереджає про негативні наслідки силових дій влади.

"Те, ще відбувається сьогодні, матиме негативні наслідки: і для місцевого самоврядування - бо це його руйнує, і для того ж ДБР - пізніше їм точно згадають, хто які політичні завдання незаконно виконував. Як колись вже було з "Беркутом". Країні це дуже шкодить", - наголосив він.

Що цьому передувало

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив про посилення тиску на столичну владу та спроби заблокувати роботу Київради.

Він повідомив, що депутатів залякують і заважають бути присутніми на засіданнях допитами та обшуками. І наголосив, що намагання знищити систему управління столицею під час війни виглядають цинічно і гидко.

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Віталий Кличко Київрада ДБР
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